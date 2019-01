تطبيقات تساعدك في خسارة الوزن.. تعرف اليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، ان متجري التطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي ستور" يحتويان على كم هائل من التطبيقات المفيدة خصوصا في المجال الصحي.

وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين استغلال بعض التطبيقات الصحية، من أجل مساعدتهم على خسارة الوزن بطرق علمية وحديثة.

ومن هذه التطبيقات:

Sworkit

يوفر التطبيق فيديوهات للتمارين الرياضية، التي يمكن إنجازها في المنزل، ما بين 5 و15 دقائق.

One You Couch to 5K

هذا البرنامج مخصص للناس الذين لم يسبق لهم أن تدربوا ويكتشفون هذا العالم للمرة الأولى، حيث يقدم لهم نصائح وتمارين في المتناول.

Sweatcoin

يحول التطبيق خطواتك إلى عملة اسمها "سويت كوينز"، يمكن التعامل بها لشراء عدد من المنتجات والخدمات من عدة متاجر إلكترونية. وقد انتشرت الفكرة بشكل كبير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

Nike+ Training Club

تطبيق يحتوي على أكثر من 160 تمرينا رياضيا، من بينها اليوغا والتحمل. يمكن إنجازها في أقل من 20 دقيقة.