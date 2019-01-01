بريطانية تفقد بصرها بسبب بيضة

فقدت شابة بريطانية البصر في إحدى عينيها بعدما انفجرت بيضة كانت تطبخها في الميكرويف في وجهها.

أصيبت كورتني وود، البالغة من العمر 19 عاماً، بأضرار في عينيها ووجها إثر انفجار بيضة بعد طهيها بالميكرويف.

ولحسن الحظ، كانت الحروق سطحية ولم تشكل أي تشوهات عميقة في وجه الشابة، إلا أنها فقدت البصر في كلتا عينيها، قبل أن تتمكن من الرؤية بعينها اليمنى في حين لم تستعد البصر في عينها اليسرى بعد.

وحذرت وود من الأخطار المحتملة التي تكمن وراء استخدام الميكرويف لطهي البيض المسلوق، وناشدت الجميع تجنب استخدامه إلا لتسخين الطعام، لتفادي التجربة المؤلمة التي مرت بها.

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