توقعات الطقس ليوم غد في الإمارت

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ويصبح غائما على البحر والسواحل مع آخر الليل والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 15 - 25 كم /ساعة تصل إلى 32/س أحيانا.

وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 06:41 والجزر الأول عند الساعة 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:32.

وبحر عمان خفيف الموج إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43 الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند الساعة 08:09 الثاني عند 19:52