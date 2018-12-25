شرط أساسي للاستفادة من التمرينات الرياضية.. ما هو؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أسترالية أن للاستفادة من التمارين الرياضية شرطاً رئيساً يعتمد على تفهم الناس للفوائد من ممارسة الرياضة، إذ تبين أن الذين يدركون فوائدها كانوا أكثر نشاطاً من الناحية الجسمانية.

وأجرى باحثون بجامعة سنترال كوينزلاند مسحاً على 615 شخصاً لمعرفة مدى إدراكهم لمنافع النشاط الجسماني ومخاطر الكسل. وتضمن المسح أيضاً أسئلة لقياس الوقت الذي يمضونه في السير أو القيام بنشاط خفيف، مثل السباحة أو نشاط أكبر مثل ركوب الدراجات.

وكتبت كبيرة الباحثين في الدراسة ستيفاني سكويب وزملاؤها في دورية (بلوس وان) أن النشاط الجسماني المنتظم "يحد من خطر الوفاة لأي سبب من الأسباب بنسبة 30%، ومن خطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب بنسبة 35%، ومرض السكري من النوع الثاني بنسبة 42%، وسرطان القولون بنسبة 30%".

وكتبوا أيضاً: "النشاط الجسماني المنتظم يزيد أيضاً من متوسط العمر ويحسن من الحالة البدنية والصحية بشكل عام".

واتفق كل من خضعوا للدراسة تقريباً على أن النشاط الجسماني مفيد للصحة.

لكن المشاركين تمكنوا من الربط بين 14 مرضاً وتراجع النشاط الجسماني من بين 22 مرضاً يمكن أن يصاب الإنسان بأي منها عندما لا يمارس الرياضة كثيراً.

ولم يستطع غالبية من شاركوا في الدراسة تقدير المخاطر المتزايدة للإصابة بأمراض نتيجة عدم ممارسة الرياضة على وجه الدقة.