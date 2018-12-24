"كيف نقلل تكاليف الزواج" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "الحل بعدم الزواج"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أصبحت تكاليف الزواج المرتفعة، وخاصة في وطننا العربي، تشكل عبئا كبيرا على الشباب المقبلين على الزواج، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود منهم. وباتت متطلبات الزواج حملا ثقيلا مما يجعل الكثير من المقبلين على الزواج يعزفون عن فكرة الارتباط لعدم مقدرتهم على تلبية هذه المتطلبات ولأن أعباء الزواج كانت أكثر إرهاقا مما كانوا يعتقدون.

وتعتبر مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج من أخطر المشاكل التي يعاني منها الشباب والتي تؤدي إلى إحجام أو تأخر سنّ الزواج لكلّ من الشاب والشابة.

وفي هذا السياق تصدر وسم "كيف نقلل تكاليف الزواج" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتنوعت اجابات المغردين، فمنهم من قدم حلولا فعلية لهذه المشكلة، ومنهم من شارك بطايع ساخر قائلا إن الحل الأمثل هو عدم الزواج.

ووجد العديد من المغردين أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو عدم اتباع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضوع الزواج والمهور، فقالت إحدى المغردات: "اذا تركنا المظاهر اللي ذبحتنا ومانلتفت لغيرنا وماعلينا يقولون ماسوو عرس أوعرسهم بسيط.. اذا خير البشرية ومعلم الأمة عليه الصلاة والسلام علمنا وقال:"بورك بزواج أقل مؤنة".

وقالت أُخرى: "السبب هو عدم الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

من جهتهم وجد مغردون أن اللحاق بالمظاهر والتقليد الأعمى للآخرين هو أحد أهم أسباب ارتفاع تكاليف الزواج، فقال أحدهم: "الحل بترك المقارنات في تجهيز الحفل، والمزايدات على بعضنا البعض".

وأشارت مغردة أُخرى إلى أن أخلاق العريس هي أهم ما يجي التركيز عليه قائة: "الحل بالابتعاد عن التّرف والتّبذير في تجهيزات الزّفاف، من سيارات، وصالات أفراح، وغيرها من الأمور التي ترفع تكاليف الزواج. الاهتمام بأخلاق العريس، والابتعاد عن التفكير بالأمور الماديّة، فالنبي أوصانا بذلك".

كما وجد آخرون أن لوسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في ارتفاع تكاليف الزواج لكثرة مظاهر الترف التي تنتشر على جميع المنصات ما يجعل الفتيات تنقاد بشكل لا شعوري وراء هذه المظاهر والسعي لتقليدها قدر الإمكان، فقال أحد المغردين: "تكاليف الزواج ليست مهر فحسب بل أصبحت تكاليف شرائيه وقد تصبح تكاليف باهضه مع تقدم الزمن ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي".

واقترح العديد من المغردين فكرة الأعراس البسيطة التي تقام بناء على تفاهم من الطرفين وأن الأعراس الضخمة ليست الأساس، فقال أحد المغردين: "خذوا الحكمة من أفواه المجربين:الأعراس البسيطة وبرضا وتفاهم من الزوجين أكثر تناغم وحب وجمال، هنالك اعراس كانت خيالية وكأنها حفل سنمائي لكنها لم تدم لأكثر من سنة وهذا بناء على معرفة شخصية".

ومن جانب آخر تداول الكثير من المغردين الوسم بطريقة ساخرة، حيث أنهم وجدوا بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هي عدم الزواج، فقال أحدهم: "نلغي الزواج و كذا ما يكون فيه مصاريف".

وقال آخر: "الا وش هو له نتزوج!!! خلي فلوسك في جيبك ياحبيبيي".

وشارك مغرد الوسم قائلا: "الحل الأمثل لتقليل تكاليف الزواج هو عدم الزواج".

ومن المغردين من وجد أن السبب هو التمسك حتى اليوم بالعادات والتقاليد القديمة التي يسايرها الناس فيما يخص طقوس الزواج حتى لو كانت على حساب أنفسهم، فقال أحد المغردين: "الزواج صار معضلة صاروا الناس مايقدرون يتزوجون الا بعد الـ30 من العمر.. مشاكل كثيرة تترتب عليها مصايب وكوارث اجتماعية مالها اخر الموضوع لايستهان فيه، السبب البذخ والعادات والتقاليد الجاهلية اللي لازال المجتمع يسايرها على حساب نفسه".

وقال آخر: "سنين والكل يعرف الاسباب الرئيسة وعقدة الفوارق الاجتماعية الجاهلية وتمت مناقشة الافكار والاقتراحات وطرح الحلول.لكن ما اتطبق شي منها لان العقليات جاهلة.اول اسئلة للطرفين بعد الزواج:من اي منطقة العريس؟ وين يداوم ؟وين كان العرس؟ اذا انقرضوا هالاشكال بنفكر بالزواج".

كما وجد آخرون بمشاريع الزواج الجماعي حلا لهذه المشكلة، فقال أحد المغردين: "القيام بمشاريع الزواج الجماعي، الذي يساعد فئة كبيرة من الشّباب على الزواج".