5 استخدامات غير تقليدية لمعجون الأسنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



من المتعارف عليه استخدام معجون الأسنان في تنظيف الأسنان واللثة وجوف الفم، الا انه يمكن استخدامه في جوانب عدة لتعزيز جمال المرأة ومحاربة حب الشباب والحفاظ على بشرة نضرة، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" وجاءت كالتالي:

إزالة البقع السوداء

عن طريق خلط ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع قطرتين من عصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعما، ثم وضعه برفق على الأماكن السوداء في الوجه لمدة أسبوعين.

وقف الحكة

وذلك بوضع معجون الأسنان على مناطق لدغات الحشرات لمنع الحكة وتفاقم الجرح، حيث يستخدم معجون الأسنان لتبريد الحروق ومنع تضرر البشرة.

تنظيف اليدين

تعمل مكونات معجون الأسنان، التي تزيل الروائح الكريهة من الفم، على التخلص من الروائح ذاتها من اليدين. لذا، ينصح بغسل يديك باستخدام معجون أسنان من أجل الحصول على نتيجة رائعة.

علاج حب الشباب

بوضع كمية قليلة من معجون الأسنان على قطنة صغيرة ووضعها برفق على الحبوب، وتركها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم غسل الوجه، فهذه طريقة مجربة للتخلص من حب الشباب.

شفاه وردية

ضعي القليل من معجون الأسنان على الفرشاة وأضيفي إليه القليل من العسل، ثم افركي الشفتين لمدة 5 دقائق. فهذه الطريقة ستمنحك شفاها وردية.