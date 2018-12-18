7 نصائح لتعزيز جهاز المناعة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعتبر جهاز المناعة جدار الحماية لجسم الإنسان من الأمراض والعدوى، وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على دفاعات الجسم الطبيعية وجهاز المناعة بالشكل الأمثل:

1- ماء الليمون: يعتبر شرب نصف لتر من ماء الليمون الدافئ طريقة رائعة لبدء اليوم، بالإضافة إلى تعزيز الترطيب ، فهي طريقة بسيطة لزيادة كمية فيتامين C ويعتقد أنها تساعد على الهضم.

2- وجبة غداء ملونة: تشير الصبغات الملونة المختلفة في الفواكه والخضروات إلى خصائصها الصحية المختلفة، حيث تعد الأنواع ذات اللون البرتقالي مصدرا عاليا للبيتاكاروتين، في حين أن اللون الأرجواني دلالة على غناها بمضادات الأكسدة.

3- القيام بنزهة: يعد تناول طعام الغداء أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفاز أمر سيئا لعملية الهضم، وتوفر النزهات عددا من الفوائد الصحية، مثل خفض مستويات الكورتيزول وزيادة فيتامين (د).

4- تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين: يساعد البروتين على استقرار مستويات السكر في الدم والطاقة، ويساعد في الحفاظ على الخلايا المناعية في الجسم، وتعد المكسرات غير المملحة، البيض المسلوق، الحمص وجبات خفيفة غنية بالبروتين.

5- ممارسة التمارين الرياضية: يعد القيام بالتمارين بانتظام عاملا أساسيا في تعزيز المناعة وتقويتها.

6- تناول الطعام في وقت مبكر: لما له من فوائد على الهضم وتأثير في تحسين جودة النوم.

7- النوم مبكراً: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يحظون بساعات نوم كافية ومنتظمة يخلقون أجساماً مضادة أكثر تحملاً للأمراض.