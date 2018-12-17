دراسة: الخلافات الزوجية تطيل العمر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب النفسي الجسدي بالولايات المتحدة، أن الخلافات الزوجية والجدل يجعل الطرفين أقل عرضة لخطر الإصابة بالأمراض الصحية أو الموت المبكر.

حيث تعد الخلافات والنقاشات يبن الطرفين طريقة للتنفيس عن المشاعر المخزنة والتي تؤدي إلى مخاطر صحية أكبر في حال تم حصرها وكبتها بدون اللجوء إلى النقاشات التي تفضي إلى خلاف بين الأزواج في كثير من الأحيان.

إلا أن نتائج الدراسة تنطبق فقط على الأزواج الذين يتحلون بردات فعل متساوية وطباع متقاربة في الشجار، ويخوضون نقاشات حادة، حيث شملت الدراسة استجابات من 192 من الأزواج على مدار 32 عاما لمعرفة ما إذا كانت الطريقة التي جادلوا بها تؤثر على عمرهم.

وقال علم النفس كايل بوراسا، من جامعة أريزونا: "كلما زاد عدم التوافق في أسلوب الاستجابة عند الغضب لدى الأزواج، زاد خطر الموت المبكر.

وإذا اختلفت إجابات الأزواج في النزاع، فقد يترجم ذلك إلى صراع يومي أكبر مع مرور الوقت.