طقس الغد غائم جزئيا .. والحرارة في أبوظبي 26 درجة

المصدر: أبوظبي -وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شرقا و شمالا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة و رطبا ليلا.

ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية ..و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للأتربة.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية شرقا وشمالية غربية غربا / 18 - 30 تصل إلى 45 كم/ س مع السحب والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:24. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا مع تكون السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:22 و الثاني عند الساعة 34:02 والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 19:42.