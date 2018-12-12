6 خطوات تحرق الدهون بعد وجبة دسمة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "طب ويب" تايم الذي يعنى بالصحة ست خطوات يجب اتباعها بعد تناول وجبة دسمة خصوصا أثناء الحمية الغذائية، مما يساعد في حرق الدهون بطريقة سريعة، ولا تؤثر على الحمية.

وجاءت الخوات على الشكل التالي:

شرب الماء:يعد الماء أسهل طريقة لمساعدة الجسم في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السموم، فيجب شرب 6 إلى 8 أكواب ماء على الأقل في اليوم.



تناول الفواكه: ينصح بتناول الفواكه التي تحتوي على الألياف، لأنها تساهم في امتصاص الدهون، مثل التفاح والبرتقال، كما أنها تعزز الشعور بالشبع، وينطبق هذا أيضًا على الخضراوات التي تحتوي على الألياف، مثل الفلفل بألوانه المختلفة، والخرشوف، كما أنها تؤدي للشعور بالشبع وكبح الشهية.

حمية قاسية ليوم بعد تناول الوجبة الدسمة: على الرغم من أن الحمية القاسية تعتبر غير صحية، ولكن اتباعها لمدة يوم واحد أو يومين على الأكثر لن يسبب ضررا للجسم، حيث يمكن الاستغناء عن النشويات والسكر وأي أطعمة تسبب زيادة الوزن في هذا اليوم، والاكتفاء بتناول الخضراوات والفاكهة فقط، ويمكن تناول كوب من الزبادي أو حليب خالي الدسم.

تناول أعشاب حارقة للدهون: شرب الأعشاب الحارقة للدهون بعد تناول وجبة دسمة، والاستمرار في هذا لبضعة أيام، مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة مع إضافة عصير الليمون إليها.

ممارسة الرياضة: ابدأ في ممارسة الرياضة بعد مرور 3 ساعات من تناول الوجبة الدسمة، لأن ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة، ولا يشترط أن تمارس تمارين رياضية صعبة، بل يمكنك ممارسة المشي أو الركض لمدة نصف ساعة إلى ساعة فقط.

النوم في وقت مبكر: إن الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر يمكن أن يساعد في حرق الدهون بعد تناول وجبة عالية الدسم، حيث إن الحرق يحدث أثناء النوم أيضا.