الطقس المتوقع في الدولة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة في أنحاء متفرقة من الدولة.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة أن طقس " الثلاثاء " سيكون رطبا صباحا خاصة شرقا وغائما جزئيا يصبح غائما أحيانا على بعض المناطق الساحلية والشمالية فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اليابسة، وتكون نشطة على البحر، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الأربعاء " رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية صباحا وغائما جزئيا بوجه عام فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اليابسة، وتكون نشطة على البحر والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم " الخميس " صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا، فيما تكون الرياح شمالية شرقية شرقا وشمالية غربية غربا، على البحر ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

أما طقس يوم " الجمعة " فهناك فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا فيما تكون الرياح شرقية وشمالية شرقية شرقا وشمالية غربية غربا، مع السحب والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط يضطرب أحيانا مع السحب في بحر عمان.