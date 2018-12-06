"التوطين": لا يجوزالتوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل واجراءات حل المنازعات الجماعية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تعريف "منازعة العمل الجماعية" بأنها كل خلاف بين صاحب عمل وعمالة يتصل موضوعه بحق من حقوق العمل الأساسية الواردة بعقد العمل وذلك لجميع العمال أو لفريق منهم في إحدى المنشآت بحيث لا يقل عدد العمال في المنازعة عن 100 عامل.

ووفقا للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأية قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أية منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأية منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات (غرفة الاستجابة السريعة) في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

ووفقا للقرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي و المحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق، وكل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق رغم موافقته على قبول قرارها كتابة، وكل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق بعد أن يصبح نهائيا حتى ولو لم يوافق عليه كتابة، وكل من لا يلتزم بقرار لجنة التحكيم، إضافة إلى كل من يخالف الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ قرارات لجان التوفيق و التحكيم.

وتتولى غرفة الاستجابة السريعة في وزارة الموارد البشرية والتوطين متابعة المنازعات الجماعية منذ لحظة نشوئها مع تقديم تقارير فورية لقيادة الوزارة حسب درجة أهمية المنازعة، وعليها تقديم تقرير كامل ربع سنوي عن كافة المنازعات الجماعية وما تم بشأن كل منها.

وتعتبر أحكام هذا القرار آمرة بالنسبة لصاحب العمل والعامل، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها في الوزارة في شأن أية مخالفات لهذا القرار بالإضافة للعقوبات التي تنص عليها القوانين الاتحادية والمحلية السارية في الدولة والتدابير التي من صلاحيات الوزارة اتخاذها.