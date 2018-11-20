المغرب يطلق القمر الصناعي «محمد السادس ب» من غويانا الفرنسية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ينتظر المغرب إطلاق القمر الصناعي «محمد السادس ب»، من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غويانا، المقاطعة الفرنسية في أميركا الجنوبية، التابعة للسيادة الفرنسية، اليوم.

والقمر الصناعي الجديد، هو ثاني قمر من نوعه ضمن برنامج «محمد السادس أ و ب»، بعد إطلاق القمر الأول في 7 نوفمبر الماضي.

ويزن القمر الصناعي 1110 كيلوغراما، وسيكون قادرا على إدارة موارد الغابات ومراقبتها والتحكم في الحرائق، والتنقيب عن المياه الجوفية والتوسع الحضري، وسيمكن أيضا من تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.

وتتمثل مهمة القمر الصناعي «محمد السادس ب»، في رسم الخرائط، وأنشطة المسح الخرائطي، لخدمة التنمية في المملكة، والرصد الفلاحي، والوقاية من الكوارث الطبيعية، إضافةً إلى رصد التغيرات البيئية والتصحر.

وسيتولى القمر أيضاً مهمة مراقبة الحدود الساحلية.

وعملت شركة « تاليس أيلينيا سبايس » الفرنسية، على تصميم نظام نقل الصور ومعالجتها وإنتاجها، في حين تكفلت شركة "إيرباص" بالنظام الرئيسي للقمر والجزء الأرضي وتخطيط الرحلة والتحكم فيه.

ويسعى المغرب عبر برنامجه الفضائي، إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة عالية الجودة لفائدة المراقبة الخرائطية، بدل الاقتصار على التصوير الجوي، أو طلب الصور من الموردين الدوليين، وتعزيز استقلالية المملكة في هذا المجال الحيوي.