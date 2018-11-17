"الأرصاد": أمطار متوقعة غدا على المناطق الشمالية

المصدر: أبو ظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئياً إلى غائم أحياناً ويحتمل سقوط أمطار نهاراً خاصة شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. وحركة الرياح شمالية غربية / 30 - 40 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر أحيانا.

وأشار المركز الى أن الخليج العربي شديد الإضطراب الى مضطرب .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند الساعة 47:20 والجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 03:31

أما بحر عمان: متوسط الى مضطرب الموج أحياناً .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:58 الثاني عند الساعة 06:37 ، والجزر الأول عند الساعة 12:56 والجزر الثاني عند 00:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 70 25

دبي 31 23 70 25

الشارقة 30 20 75 20

عجمان 30 21 70 25

أم القيوين 30 20 75 20

رأس الخيمة 30 19 70 25

الفجيرة 34 24 70 40

العين 33 22 65 25

ليوا 33 23 70 20

الرويس 32 24 85 25

السلع 23 24 80 25

دلما 32 24 75 40

طنب الكبرى 31 24 80 45

طنب الصغرى 31 24 80 45

أبو موسى 31 24 80 45