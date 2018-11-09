توقيف امرأة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في متجر "هارودز"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبحت امرأة أذربيجانية أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر بعد أن ألقت الشرطة البريطانية القبض عليها لإنفاقها 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز الشهير في العاصمة البريطانية لندن.



وذكرت «بي بي سي» أن زاميرا هاجييفا، وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في أذربيجان، تواجه احتمال الترحيل من بريطانيا. ويقضي الزوج عقوبة بالسجن 15 عاماً في بلاده بعد إدانته بالاختلاس، .

ويذكر أن هاجييفا (55 عاماً) تعيش في منزل ثمنه 15 مليون جنيه إسترليني بالقرب من متجر هارودز في منطقة نايتسبريدج. ويقول محاموها: إنها ليست «محتالة».

ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر، أنه يجب عليها أن تقدم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها.

وكانت قد كشفت محكمة وستمنستر في لندن، عن أنه قد ألقي القبض على هاجييفا الثلاثاء الماضي عقب طلب ترحيل من جانب السلطات في باكو، عاصمة أذربيجان.