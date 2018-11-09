قتيل وجريحان بعملية طعن في ملبورن

طعن مسلح عدة أشخاص في وسط مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم (الجمعة)، وألقت الشرطة القبض عليه.

وقالت الشرطة إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخران فيما طوقت وحدة من شرطة المفرقعات المنطقة. وأضافت أن المشتبه بتنفيذه عمليات الطعن «لا علاقة معروفة له بالإرهاب».

وفي وقت سابق ذكرت شرطة ولاية فكتوريا في بيان «تحركت الشرطة بعد بلاغ عن اشتعال سيارة... ألقي القبض على رجل في الموقع ونقل إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة في حالة حرجة».

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تظهر رجلا كبير البنية يهاجم بشكل عشوائي ضابطي شرطة فيما كانت العربة تحترق، قبل أن يتم إطلاق النار عليه من سلاح.

وقال مسعفون إنهم عالجوا ثلاثة أشخاص في مكان الحادث أحدهم أصيب في الرقبة، موضحة أنهم «قد يكونوا في وضع حرج».

وقالت الشرطة إن «الظروف الدقيقة لم تعرف بعد في هذه المرحلة»، وتم فرض طوق أمني في مكان الهجوم.