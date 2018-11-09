إحباط محاولة لتهريب ضفادع من كولومبيا إلى ألمانيا

المصدر: بوغوتا - أ ف ب |

ضبطت سلطات مطار العاصمة الكولومبية بوغوتا شحنة تضم 216 ضفدعاً ساماً من أجناس مهددة بالانقراض بقيمة مقدرة تتجاوز 380 ألف دولار، كانت معدة للتهريب إلى ألمانيا.

وأعلنت هيئة البيئة في بلدية بوغوتا أن هذه الضفادع كانت مخبأة في «194 علبة لبكرات تصوير»، تركها المهربون في مراحيض مطار «إل دورادو الدولي» في العاصمة الكولومبية هرباً من الشرطة. وأوضح البيان أن «هذه أكبر عملية ضبط لزواحف تُصادر من مهربين للحيوانات البرية في بوغوتا».

وكانت العلب تحوي ثلاثة أجناس مهددة من الضفادع المتأصلة في السواحل الكولومبية على المحيط الهادئ. وأظهرت العناصر الأولية لتحقيق الشرطة أن الحيوانات نقلت براً من مدينة كالي (غرب) إلى بوغوتا، حيث كان مقرراً تهريبها إلى ألمانيا لبيعها بطريقة غير قانونية أو لاستخراج سمها الفتاك.

ولفت البيان إلى أن الضفدعة الواحدة تباع بنحو ألفي دولار في السوق غير القانونية، ما يعني أن إجمالي قيمة هذه الحيوانات تفوق 1.2 بليون بيزو (382 ألف دولار). وفي كولومبيا، أغنى البلدان بالتنوع الحيوي في العالم بعد البرازيل، يصنف تهريب الأجناس البرية كجريمة بيئية تعاقب بغرامات قد تصل إلى مليون دولار.