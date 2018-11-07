الرسوب في امتحان قيادة السيارة يدل على الذكاء!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة بريطانية حديثة الذين يرسبون في اختبارات قيادة السيارة من أول مرة معظمهم حاصلون على مؤهلات دراسية جامعية فيما ينجح غير الؤهلين علميا في امتحان قيادة السيارة من المرة الأولى.

وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الراسبين يكونوا أكثر ذكاء ولديهم مهارات مميزة، برغم أنهم فشلوا بأول تجربة من اختبار قيادة السيارة.

وأجرت إحدى شركات التأمين بحثا لـ 1564 شخصا يملكون رخصة قيادة بريطانية، وتبين وفقا لصحيفة "الإندبندنت" أن 59 بالمئة من الذين لم يحصلوا على مؤهلات حصلوا على رخصة القيادة من أول مرة، فيما فشل نحو 51 بالمئة من الأشخاص ذوي المؤهلات العليا.

وأظهرت الدراسة أن 6 من بين 10 أشخاص بدون مؤهلات اجتازوا اختبار القيادة من أول مرة، فيما وصلت نسبة الحاصلين على رخصة القيادة لمن هم على وشك إنهاء دراستهم الجامعية 48 بالمئة، وخريجي الجامعات بنسبة 47 بالمئة.