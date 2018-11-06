صرخة عبر الهاتف تنقذ بيته من السرقة

تمكن كندي من منع لصين من اقتحام منزله عبر صرخة أطلقها عن بعد عبر هاتفه الذكي طلب فيها من اللصين الابتعاد عن باب المنزل

وأظهرت لقطات مصورة رصدتها كاميرا مثبتة على جرس مدخل المنزل ونُشرت على موقع يوتيوب، اللصين وهما يحاولان فتح الباب باستخدام مفك براغي، قبل أن يسمعا صرخة لم يتبينا مصدرها تحثهما على الابتعاد عن مدخل المنزل.

وفي حديث له مع محطة «سي تي في إدمونتون» قال صاحب المنزل كليم هو: «لم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ قليلة ليغادر اللصان المكان وهما يجران أذيال الهزيمة»

يذكر أن كليم كان ثبّت تطبيقاً على هاتفه الذكي يمكّنه من مراقبة منزله عن بعد عبر كاميرا مثبتة على جرس الباب، وعند محاولة اللصين اقتحام منزله، تلقى كليم إخطاراً على هاتفه بوجود دخلاء.