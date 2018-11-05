عصابة تخفي كوكايين في غسالات لتهريبه تفلت من الاعتقال

المصدر: بوجوتا - د ب أ

قال مسؤولون كولومبيون يوم الأحد إن سلطات مكافحة المخدرات عثرت على نصف طن من الكوكايين مخبأة في أجهزة منزلية كان من المقرر ارسالها على متن طائرة شحن من بوجوتا إلى جزيرة سان اندرياس.

ووفقا للشرطة، فإن المخدرات تعود إلى عصابة جلف كلان الإجرامية، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 4 ملايين دولار.

وقال مدير شرطة مكافحة المخدرات فابيان كارديناس، إن "المخدرات كانت مخبأة في غسالات تم إدخال تعديلات عليها من أجل تهريب المخدرات".

وخضعت الغسالات لأجهزة الفحص الأمنية وكانت على وشك تحميلها على متن رحلة شحن جوية عندما قرر رجال الشرطة إجراء تفتيش إضافي بالكلاب البوليسية.

وقال الضابط إن الكوكايين كان في طريقه إلى جزيرة سان اندرياس الكولومبية، في البحر الكاريبي قبالة سواحل نيكاراجوا، وكان من المفترض أن يتم نقله بعد ذلك بالقوارب إلى أميركا الشمالية.

ولم يتم اعتقال أي شخص رغم أن العملية كانت واحدة من أكبر عمليات المخدرات التي تم الكشف عنها في مطار الدورادو الدولي في العاصمة بوجوتا.