بالفيديو.. حِكايةُ عَلَم يُرَفرِفُ في سماءِ وَطَن

المصدر: ديما منصور - دبي

مر علم الإمارات العربية المتحدة بمراحل عدة قبل أن يكون على شكله الحالي الذي نراه اليوم. فقبل ظهور الاتحاد بين الإمارات السبع كان يطلق على الإمارات العربية المتحدة مشيخات أو ساحل الإمارات المتصالحة، وكانت كل إمارة تتمتع بعلم مستقل يعبر عن سياستها وتوجهاتها .

وبعد قيام الاتحاد بين الإمارات السبع، والذي تم الإعلان عنه في 2 ديسمبر 1971, رفع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في اليوم نفسه، علم الإمارات للمرة الأولى في قصر الضيافة في دبي والذي يُعرف اليوم باسم بيت الاتحاد.

تعرف إلى تاريخ العلم الإماراتي بالفيديو التالي: