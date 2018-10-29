ملياردير يوزع شققا ومئات السيارات على موظفيه!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم تاجر ألماس هندي مئات السيارات على موظفيه كهدايا مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي، وذلك في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وحصل 600 موظف في شركة "هاري كريشنا إكسبورترز" التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا على سيارات من إنتاج شركة "ماروتي سوزوكي" الهندية، تتجاوز قيمتها مليوني دولار، كما حصل نحو ألف موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية جوجارات.

ويشتهر الملياردير دهولاكيا في الهند بتقديم هدايا سخية لموظفيه في عيد ديوالي، ومن بينها مئات الشقق وزعها على العاملين لديه في مراسم عام 2016.