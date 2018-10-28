زيارة المتاحف ..أغرب وصفة طبية في العالم

بدأ الأطباء في كندا، وصف دواء فريد من نوعه لمرضاهم، وهو زيارة متحف، في سابقة هي الأولى في العالم.

يأتي ذلك ضمن مشروع تجريبي هو ثمرة شراكة بين جمعية الأطباء الناطقين بالفرنسية في كندا ومتحف الفنون الجميلة في مونتريال.

وتكمن الفكرة منه في جعل المرضى المصابين بمشكلات جسدية أو نفسية يستفيدون من الأثر الجيّد للفنون على الصحّة، مثلما هي الحال مع الرياضة.

ويشارك في هذه المرحلة الأولى من المشروع نحو مئة طبيب، وتمتد على عام، بحسب ما قالت المديرة العامة لجميعة الأطباء نيكول باران، ورأت أن في ذلك دليلا على أن الأطباء يؤمنون بجدوى بعض المقاربات العلاجية البديلة، ولا سيما أثر الفنون على الصحّة.

وشبهت هذه الفوائد بتلك الناجمة عن الرياضة، حين يفرز الجسم هرمونات عصبية جيّدة. وأعربت عن أملها في أن يتّسع نطاق هذه الفكرة.