حقائق مذهلة عن 9 أنواع من الفاكهة مفيدة لمرضى السكري

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع «every day health»، المختص في النصائح الغذائية، بحثاً للدكتورة كارني بيترسون، الأستاذة المساعدة في قسم علوم التغذية بجامعة ألاباما في برمنجهام، تحدث عن معلومات مذهلة، وجديدة، حول تسعة أنواع من الفاكهة مفيدة لمرضى السكري، على أن لا يتم تحويلها إلى عصائر كي لا تفقد الألياف والسكريات فيها، وهي:

1-التوت والفراولة

يلقب التوت بالفاكهة السوبر، والسبب أنه غني بمواد الأكسدة، والفيتامينات والألياف. ثلاث أرباع كوب من التوت يحتوي فقط على 62 سعر حراري، و16 جرام من الكربوهيدات، والفراولة لا ترفع نسبة السكر في الدم، لاحتوائها على سكر الفركتوز.يمكن تناول التوت أو الفراولة مع الروب.

2-الكرز

كوب واحد من الكرز يحتوى على 78 سعرة حرارية، و19 غرام من الكربوهيدات، وهو من الاختيارات الموفقة أذا تم تناوله طازجاً، وتجنب الأنواع المعلبة المضاف لها سكر، فهي ضارة لأحتوائها على سكريات مرتفعة. تشير دراسات حديثة أن تناول الكرز قد يكون مفيد في علاج مرض السكري من خلال تحسين وظائف الجسم في إفراز الأنسولين.

3-الخوخ

يحتوى الخوخ على فيتامين A، وفيتامين B، والبوتاسيوم، والألياف. وتشير الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الخوخ تساعد على ضبط السكر في الدم ورفع فاعلية الاستجابة للأنسولين، يمكن أضافة شرائح الخوخ للحليب مع رشة من القرفة أو الزنجبيل.

-المشمش

ثمرة المشمش الواحدة تحتوي على 17 سعرة حرارية، و4 جرامات من الكربوهيدرات. إذا تناولت أربع حبات من المشمش وهوما يعادل حصة واحدة، تكون حصلت على 50% من احتياجاتك اليومية من فيتامين A . المشمش يحتوي على مستوى متوازن من السكر،ويحتوي أيضاً على الألياف التي تنظم امتصاص السكر.

5-التفاح

تحتوي ثمرة التفاحة الواحدة على 77 سعرة حرارية فقط، و 21 جرام من الكربوهيدرات. يعزز التفاح إفراز هرمون الإنسولين من البنكرياس، كما أن مادة البكتين الموجودة في التفاح تدعم حامض الجلاكتورونيك، والذي يمد الجسم بحاجته للإنسولين. ينظم التفاح مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

6- البرتقال

تناول برتقالة واحدة في اليوم، لتحصل على احتياجك اليومي من فيتامين C، تحتوي ثمرة البرتقالة الواحدة على 62 سعرة حرارية و15 جرام من الكربوهيدرات. يساعد البرتقال على الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم. علاوة على ذلك يساعد البرتقال على خفض الوزن الزائد.

7-الكمثرى

تحتوي الكمثرى على فيتامينات عديدة، ومعادن مفيدة مثل الحديد والبوتاسيم والكالسيوم، وسر تميزها لمرضى السكر أن نسبه السكر فيها قليلة رغم مذاقها الحلو، ونوع السكر هو الفركتوز وهو مناسب لمرضى السكري.

8- الكيوي

تحتوى ثمرة الكيوي الواحدة على 56 سعرة حرارية، و13 جراماً من الكربوهيدرات، وغنية بالألياف التي تعمل على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي ضبط مستوى السكر في الدم. تعمل الكيوي على تنشيط الخلايا العصبية، وتقي من الأصابة بألتهاب الأعصاب الذي يصيب العديد من مرضي السكري.

9- العنب

له تأثير مفيد على التحكم في سكر الدم. وهي فاكهة معبأة بمادة البوليفينول، التي تعتبر من المواد الكيميائية النباتية (المغذيات النباتية)، وقد يكون لها تأثير إيجابي على الالتهاب الذي يظهر على مستوى الجسم مع مرض السكري. البوليفينول في العنب يساعد أيضاً في السيطرة على مستويات ضغط الدم.