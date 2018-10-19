9 عادات بسيطة قد تدمر صحتك

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة نشرت في موقع "ميرور" البريطاني أن التحقق من رسائل البريد الالكتروني والجلوس متربعا وتحميص الخبز بدرجات عالية وغيرها من العادات التي قد تبدو بسيطة لها مخاطر صحية قد نجهلها.

وفيما يلي قائمة بتلك العادات:

1. التحقق من رسائل البريد الإلكتروني في الليل

وجد الباحثون في جامعتي "ليهاي وكولورادو" في الولايات المتحدة أن الذين قاموا بتفقد رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل في غير أوقات الخدمة، تعرضوا لضغط وتوتر إضافي خارج أوقات العمل، ويزداد الأمر سوءا في حال وجود شريك حيث تنتقل حالة التوتر للطرف الآخر أيضا ما يؤدي لحدوث مخاطر من ارتفاع ضغط الدم.

2. إعداد السلطات دون غسل الخضراوات جيدا

قد نتكاسل في غسل الخضراوات الورقية كالخس والجرجير جيدا عند إعدادها، إلا أن البكتيريا الموجودة في الأتربة العالقة في أوراق الجرجير تسببت ب153 حالة إصابة بالإي كولاي، في عام 2016 ببريطانيا.

كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن أن البكتيريا الضارة، التي غالباً ما تكون من السماد الملوث، تلتصق بأوراق الخضراوات، ما يجعل من الصعب التخلص منها دون غسل يدوي شامل.

ويستعمل خل التفاح كمطهر طبيعي يمكن اضافة قطرات منه لوعاء الغسل.

3. الجلوس متربعا

تعد وضعية الجلوس الأكثر شعبية بين الناس، وهي وضعية مريحة لكثيرين، إلا أن الجلوس بهذه الوضعية يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت بنسبة 10٪ كما ورد في دراسة نشرت في دورية "مراقبة ضغط الدم".

كما أن الساقين المتقاطعين يشكلان ضغطا على مفاصل الورك ويمكن أن يتسبب تجمع الدم في الساقين بالضغط على الأوردة مما يزيد من خطر تجلطات الدم.



4. الضغط على حبوب الوجه

يحذر أطباء الجلدية من تغريغ حبوب الشباب بالضغط عليها، لأن ذلك يؤدي إلى إحداث ندب، وقد تؤدي التقرحات المفتوحة في الجلد في جعلها عرضة للبكتيريا التي قد تدخل مجرى الدم.

ويزداد الأمر خطورة إذا تموضعت الحبوب في ما يسمى "مثلث الخطر" الممتد من الجلد المحيط بالفم والممتد إلى جسر الأنف، حيث تتصل بعض الأوعية الدموية بهذه المناطق بقاعدة الدماغ ويمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية للشلل أو العمى.

5. تحميص الخبز في درجات حرارة مرتفعة

لأن طهي الأطعمة النشوية مثل الخبز لفترة طويلة بدرجات حرارة مرتفعة، يؤدي لإنتاج مادة الأكريلاميد، وهي مركب كيميائي يسبب السرطان، بحسب منظمة الصحة العالمية.

6. استخدام الواقي الشمسي يوميا

تقي مستحضرات الوقاية من الشمس البشرة من أشعة الشمس المباشرة، إلا أنها تشكل حاجزا يمنع امتصاص فيتامين د الذي يؤدي نقصه لهشاشة العظام وأمراض القلب.

وينصح بالتعرض لأشعة الشمس غير الحادة يوميا لفترة لا تتجاوز نصف ساعة.

7. شرب الشاي الساخن والقهوة

حيث ترتفع نسبة خطر الإصابة بسرطان المريء وفقاً لمسبار أجرته منظمة الصحة العالمية، ويعتقد أن المشروبات الساخنة يمكن أن تتلف خلايا الجلد المبطنة للمريء.

8. استخدام مجففات الأيدي

وجدت دراسة أن بعض مجففات اليد في المراحيض العامة يمكن أن تمتص جراثيم الهواء الموجودة بالفضلات في الحمام وتعيدها بذلك لليدين النظيفتين، وينصح باستخدام المناديل الورقية لتجفيف الأيدي.

9. تنظيف الأسنان بقوة

لأن ذلك يضر بمينا الأسنان، حيث يصبح أكثر عرضة للتآكل، وقد يؤدي الضغط بقوة بفرشاة الأسنان لنزيف اللثة الأمر الذي يزيد من احتمالية الاصابة بأمراض اللثة.

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