الطقس المتوقع في الدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحيانا على مناطق مختلفة ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة و تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع السحب.. ويكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

و بعد غد يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحيانا على مناطق مختلفة ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع السحب.. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

و يوم السبت المقبل يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحيانا على مناطق مختلفة ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على بعض المناطق الغربية والشرقية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع السحب..والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

اما يوم الاحد فيكون الطقس غائما جزئياً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً.. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً شرقا..اما البحر فمتوسط الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

و يوم الاثنين القادم يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقا وشمالا.. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.