بالفيديو.. ترامب يتجاهل ميلانيا مجدداً ويتركها لمياه الأمطار بِلا مظلة

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

انتقدت مواقع أجنبية عدة التصرف الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما تحدث، أمس، إلى الصحفين خارج البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى فلوريدا لرؤية الضرر الذي أحدثه إعصار مايكل. حيث تزامن حديثه مع سقوط الأمطار التي احتمى منها بمظلته التي أخفاها لنفسه دون مشاركتها مع زوجته ميلانيا التي كانت تقف إلى جانبه.

إلا أن ميلانيا بدت من خلال الصور والفيديو وعلامات الشجاعة على وجهها واستطاعت الحفاظ على ابتسامتها متجاهلة ما حدث.

ومن ضمن الانتقادات التي لحقت بترامب بعد هذا الموقف، ونشرها موقع ا"الاندبندنت" البريطاني، هي أنه لا يهتم إلا بنفسه وأن الجميع بات يلاحظ تجاهله لزوجته ميلانيا في العديد من المواقف.