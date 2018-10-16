ميلانيا تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زوجها بالخيانة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت ميلانيا الزوجة الثالثة للرئيس الاميركي دونالد ترامب انها مشغولة بالتفكير في امور عديدة .

وفي حوار مع شبكة "أي بي سي" الأميركية، أضافت ميلانيا فيه أن الإعلام يحب التكهنات بشأن علاقتها مع زوجها، لأن الخوض في مثل هذه المواضيع يرفع من المبيعات ويزيد عدد المتابعين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خيانات زوجها المزعومة قد وضعت ضغوطا على زواجهما، قالت “إنها ليست مصدر قلق واهتمام خاص مني”.

وفي المقابلة التي أجريت خلال الرحلة الأخيرة التي قامت بها ميلانيا ترامب بمفردها إلى أفريقيا، سأل مراسل الشبكة توم لاماس زوجة الرئيس عما إذا كانت قد تألمت من جميع القصص التي ظهرت خلال العام الماضي.