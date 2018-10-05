3 كلمات انهت حياة معلمة

أقدمت أستاذة بريطانية على الانتحار، بسبب كلمات بسيطة وصفها بها طبيبها النفسي .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المُدرسة شيلسي بيرت (27 عاماً)، انتحرت شنقاً بعدما وصفها طبيب نفسي في تقرير سابق بإنسانة "غير راشدة عاطفياً".

وكانت شيلسي تعمل أستاذة وتدير مشروعا لها في مجال النسيج في الوقت نفسه، لكن الطبيب كان يمنح إجازات لها منذ اكتوبر 2017.



وتقول والدة شيلسي إن كلمات الطبيب شكلت لابنتها صدمة كبيرة واثرت في مشاعرها ، فيما انتقدت هيئة الطب الشرعي في بلدة دونكاستر شمالي إنكلترا استخدام مصطلح "غير راشدة عاطفيا" وقالت إنه ليس طبيا ولا علميا .