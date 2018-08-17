تحديد مواعيد عمل " ترخيص أبوظبي " خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

حددت مديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مواعيد العمل في مراكز الخدمة التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تيسيرا على المتعاملين.

وأوضحت المديرية أن مواعيد عمل تقديم خدمات الترخيص في مبنيي السلامة أبوظبي والسلامة فلج هزاع بالعين ستكون من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء أيام " الأحد " و " الإثنين " و " الخميس " فيما يكون في مبنى إدارة ترخيص السائقين والآليات بمدينة زايد في منطقة الظفرة من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا خلال يومي " الأحد " و " الإثنين " .

ولفتت إلى أن مواعيد عمل الفحص الفني ستكون على مدار 24 ساعة في مبنيي السلامة أبوظبي وفلج هزاع بالعين خلال أيام " الأحد" و " الإثنين" و " الخميس " وفي محطة الفحص الفني " أمان مصفح " من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.