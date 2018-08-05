قرقاش: الموقف الأوروبي ضعيف في تناوله للإنتهاكات الحوثية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الموقف الأوروبي ضعيف في تناوله للإنتهاكات الحوثية، حيث قال تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للإنتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن إنقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الإنتهاكات الحوثية و شرعنتها".



وأشار قرقاش إلى أن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة إستهداف المستشفى وسوق السمك.