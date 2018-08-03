إرشادات لمرضى الربو

لخص خبراء أميركيون الاحتياطات الصحيحة التي يمكن أن تجعل المصاب بالربو يعيش حياة نشطة دون منغصات، وجاءت على الشكل التالي:
-التأكد دائما من وجود جهاز استنشاق للطوارئ في المتناول.
-التعرف الى المسببات الشائعة التي يمكن أن تجعل الأعراض أسوأ ومنها العفن ودخان التبغ وتلوث الهواء.
-مراقبة الوزن وتؤدي في بعض الأحيان إلى بداية ظهور المرض.
-المحافظة على نظافة المنزل بدون نفض الأتربة بل كنس الغرف بالمكنسة الكهربائية مرتين في الأسبوع، مع ارتداء قناع .
-تجنب الحيوانات الأليفة يمكن أن تجعل الجهاز المناعي يبالغ في رد الفعل ويثير النوبة.
-تمارين التنفس يمكن أن تحسن نوعية الحياة، وتقلل الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق.
-ممارسة الرياضة باعتدال فهي تحسن كفاءة الرئتين وتعزز جهاز المناعة، مثل المشي أو اليوغا أو السباحة.