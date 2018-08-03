إرشادات لمرضى الربو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لخص خبراء أميركيون الاحتياطات الصحيحة التي يمكن أن تجعل المصاب بالربو يعيش حياة نشطة دون منغصات، وجاءت على الشكل التالي:

-التأكد دائما من وجود جهاز استنشاق للطوارئ في المتناول.

-التعرف الى المسببات الشائعة التي يمكن أن تجعل الأعراض أسوأ ومنها العفن ودخان التبغ وتلوث الهواء.

-مراقبة الوزن وتؤدي في بعض الأحيان إلى بداية ظهور المرض.

-المحافظة على نظافة المنزل بدون نفض الأتربة بل كنس الغرف بالمكنسة الكهربائية مرتين في الأسبوع، مع ارتداء قناع .

-تجنب الحيوانات الأليفة يمكن أن تجعل الجهاز المناعي يبالغ في رد الفعل ويثير النوبة.

-تمارين التنفس يمكن أن تحسن نوعية الحياة، وتقلل الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق.

-ممارسة الرياضة باعتدال فهي تحسن كفاءة الرئتين وتعزز جهاز المناعة، مثل المشي أو اليوغا أو السباحة.