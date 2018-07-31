"واتس اب" يطرح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن تطبيق "واتساب" إضافة ميزة المكالمات الجماعية في الفيديو والتي أعلن عنها سابقا في مايو الماضي.

ويمكن للأشخاص إجراء مكالمة فيديو تضم 4 مستخدمين في الوقت نفسه، وستتوفر الميزة على نظامي أندرويد و آي أو إس.

وستكون المكالمات مشفرة دائمًا بطريقة التشفير طرف إلى طرف end-to-end encryption، والتي تميز مكالمات الفيديو ضمن تطبيق واتساب مقارنة ببقية التطبيقات التي تدعم ميزة مكالمات الفيديو المشتركة ضمن مجموعة.

وللاستفادة من هذه الميزة، يجب بدء مكالمة فيديو فردية ثم النقر على زر إضافة مشارك الجديد في الزاوية العلوية اليمنى.