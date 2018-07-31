ساعات العمل الطويلة تهدد حياة النساء بمرض خطير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة كندية حديثة بأن النساء اللواتي يعملن أكثر من 45 ساعة أسبوعيا، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بداء السكري.

وشارك في الدراسة التي جرت على مدى 12 عاما، 7065 شخصا، لا تقل أعمارهم عن 35 عاما، في مدينة أونتاريو الكندية.

ولم يكن أي من المشاركين مصابا بالسكري عند بداية الدراسة، أو خلال أول عامين من المتابعة.

وأصيب نحو ثمانية بالمئة من النساء و12 بالمئة من الرجال بالسكري، مع انتهاء فترة البحث.

ولم تؤثر ساعات العمل على مخاطر إصابة الرجال بالسكري فيما يبدو، لكن النساء اللاتي عملن لما لا يقل عن 45 ساعة في الأسبوع، كن أكثر عرضة بنسبة 63 بالمئة للإصابة بالمرض، مقارنة بمن كن يعملن لمدة تتراوح بين 35 و40 ساعة أسبوعيا.