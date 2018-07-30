كوريا الجنوبية تحارب السمنة بطرق غير مألوفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت كوريا الجنوبية، مؤخرا، حزمة إجراءات تهدف لمحاربة السمنة في البلاد، تعتمد على تقديم مجموعة من الحوافز بهدف خسارة الوزن، عن طريق الإعلام.

حيث ستعتمد السلطات الكورية منهجا جديدا يفرض قيودا على المواد الإعلامية التي تشجع ثقافة الاستهلاك، وتحفز على تناول الطعام بصورة غير صحية في بعض الأوقات الحساسة من النهار بحسب ما جاء في موقع "الإمارات اليوم".

كما سيتم منع إعلامات الطعام بعد الحادية عشرة ليلا، كما سيُمنع أيضا إعلان الأطعمة الدسمة بين الخامسة والسابعة مساء، أي حين يكون جمهور التلفزيون من الأطفال الصغار.

وتعد السمنة من العوامل المسببة لأمراض فتاكة مثل السرطان والقلب، وتقول حكومات عدة في دول متقدمة إنها تتكبد فاتورة صحية باهظة جراء زيادة الوزن لدى مواطنيها.

وابتداء من نوفمبر المقبل، سيغطي التأمين الصحي في كوريا الجنوبية العمليات الجراحية الخاصة بالتنحيف، سواء تعلق الأمر بعملية المجازة المعدية، أو بتكميم المعدة، وتحويل مجراها، كما ستقدم حوافز من قبيل اشتراكات النوادي الرياضية لأجل تشجيع الناس على خسارة الوزن الزائد.