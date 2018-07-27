3 نساء تلقين المال لقاء الصمت حول علاقتهن بترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن مايكل افيناتي، محامي ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز، التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب، أمس، أنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقين المال من الرئيس الجمهوري لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وغرد افيناتي "ثلاث نساء أخريات"، وكان المحامي أطلق حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز، وأضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن".

وتابع "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة إلى الشعب الاميركي".

وصرح للصحافيين، الليلة الماضية، في لوس انجليس " تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وتلاحق ستورمي دانيالز ترامب لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016، ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلزم الصمت حول علاقة اقامتها معه في 2006، ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

ونفى ترامب اقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقر لاحقاً أنه سدد المبلغ لمحاميه، وهذا الاسبوع نشر حديث بين ترامب وكوهن سجله الاخير في 2016.

وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلايبوي كارين ماكدوغال، التي قالت إنها اقامة علاقة "مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007".