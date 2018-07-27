محمد بن راشد ينعى عوشة بنت خليفة السويدي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة بـ "فتاة العرب" والتي وافتها المنية اليوم.

حيث قال سموه في التغريدة: " فقد الوطن رمزا كبيرا في الأدب والحكمة والشعر .. عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، رحمها الله .. وأسكنها فسيح جناته .. وألهم ذويها وألهمنا الصبر والسلوان".

وتابع سموه في التغريدة: "تركت فتاة العرب خلفها كنوزا من الأدب والشعر ستظل تحكي سيرتها وتحمل ذكراها خالدة في صفحات الوطن".