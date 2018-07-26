"الفيفا" يُعلن اختياره أفضل هدف في كأس العالم بروسيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه اختار هدف بنجامين بافارد الذي سجله من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في انتصار فرنسا على الارجنتين في دور 16 في كازان كأفضل هدف في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وكانت فرنسا متأخرة 2-1 وبدت في طريقها للخروج من البطولة حتى قابل الظهير الفرنسي غير المعروف نسبيا تمريرة عرضية من لوكاس هرنانديز من على الحافة اليمنى لمنطقة جزاء الارجنتين.

ومال بافارد بظهره الى الوراء وأطلق تسديدة مباشرة بوجه القدم لتذهب الكرة سريعة وفي مسار شبه منحرف بعيدا من متناول ايدي الحارس الارجنتيني فرانكو أرماني.

ومضت فرنسا قدما لتفوز بالمباراة 4-3 وتنتزع الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية وذلك بفوزها على كرواتيا في النهائي الذي اقيم في موسكو.

واضاف الفيفا ان هدف بافارد تفوق على 17 هدفا، بما في ذلك التسديدة بعيدة المدى التي اطلقها انخيل دي ماريا بشكل مفاجئ في نفس المباراة، ليفوز بالجائزة في استفتاء جماهيري.

وقال بافارد في تدوينة بالفرنسية على موقع تويتر "أشعر بالفخر والنشوة كما انني غير مصدق بعض الشيء".