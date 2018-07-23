وفاة الفنانة السورية مي سكاف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت الفنانة السورية مي سكاف، اليوم عن عمر يناهز 49، في العاصمة الفرنسية باريس وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وعرفت سكاف بمواقفها المؤيدة للاحتجاجات في سورية منذ بداياتها في 2011 مما اضطرها إلى مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحها من الاعتقال.

والفنانة من مواليد دمشق عام 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق وشاركت في العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

كما شاركت في تقديم العديد من الأعمال المسرحية بالمركز الثقافي الفرنسي بالجامعة كان لتميزها أثرً كبير في لفت نظر واهتمام المخرج السينمائي ماهر كدو، الذي اختارها لبطولة فيلمه (صهيل الجهات) عام 1991.

ثم اختارها المخرج عبد اللطيف عبد الحميد بفيلم (صعود المطر) وزاد تألقها ونجاحها في دور (تيما) في مسلسل (العبابيد)، حيث لفت الأنظار لها بشكل أكبر، وقد تنوعت أدوارها بين الشاشتين الكبيرة والصغيرة.