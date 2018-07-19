محمد بن زايد: زيارة الرئيس الصيني تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة بين البلدين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "سعداء بزيارة الصديق العزيز فخامة شي جين بينغ الرئيس الصيني الى الامارات .. زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وإزدهارا".

وأضاف سموه: "تجمع الامارات والصين إهتمامات عديدة تشمل السلام والإستقرار و التنمية والإستثمار والإستعداد للمستقبل، علاقتنا الراسخة وشراكتنا القادمة تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين، ثقتنا في رؤية الرئيس شي و البناء على زيارته التاريخية محطة رئيسية لتحقيق أهدافنا المشتركة".