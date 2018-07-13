خوفاً من العدوى.. "ماكدونالدز" يوقف بيع السلطة بأمريكا

المصدر: موقع الإمارات اليوم - رويترز

باشرت السلطات الصحية في ولايتي أيوا وإيلينوي الأمريكيتين التحقيق في انتشار عدوى "السيكلوسبورا" بسبب تناول السلطة التي تقدمها مطاعم "ماكدونالدز".

وقالت إدارة الصحة العامة في إيلينوي، الخميس، إنها رصدت نحو 90 حالة بينما قالت إدارة الصحة العامة في أيوا إنه تم تسجيل 15 حالة، وفق ما نقلته "رويترز".

وانخفض سهم ماكدونالدز 1.4 في المئة بعد ساعات من الإعلان عن بدء التحقيق.

وقال نحو ربع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسيكلوسبورا إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز في الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم.

وقالت شركة ماكدونالدز، وهي أكبر سلسلة مطاعم في العالم، في بيان إنها على اتصال بسلطات الصحة العامة في الولايتين، مؤكدة أنها أوقفت طوعا بيع السلطات في نحو 3000 فرع في الولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.

وقالت الشركة "نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما في التحقيق".

ويصيب طفيل السيكلوسبورا الأمعاء الدقيقة ويسبب إسهالا شديدا وينتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.