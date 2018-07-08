وفاة أحد أفضل اللاعبين الجزائريين على مر العصور

المصدر: الجزائر - د ب أ

توفى،أمس، حسن لالماس، أحد أفضل اللاعبين الجزائريين على مر العصور، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت مصادر إعلامية إن لالماس، دخل في غيبوبة، أمس الجمعة، قبل أن يتوفى أمس، بمنزله في العاصمة الجزائرية.

كان لالماس اختير عام 1999، أحسن لاعب جزائري للقرن الماضي متقدما على الأسطورة رابح ماجر. علما أنه بدأ مشواره الكروي مع نادي أولمبي العناصر الذي حقق معه رقما قياسيا بتسجيله 14 هدفا في مباراة اقصائية بمسابقة كأس الجزائر أمام نادي بئر توتة الذي تلقت شباكه يومها 18 هدفا.

وانضم لالماس، بعدها إلى نادي شباب بلكور الذي فاز معه بلقب الدوري 4 مرات (1965، و1966، و1969، و1970)، و3 مرات بلقب كأس الجزائر (1966، و1969، و1970)، و3 مرات كأس بطولة المغرب العربي ( 1970، و1971، و1972). قبل أن ينهي مسيرته مع نادي نصر حسين داي.

وارتدى لالماس، قميص المنتخب الجزائري لأول مرة في السادس من يناير 1963، وهو لم يبلغ العقد الثاني من عمره بعد، في المباراة التي التقى فيها " الخضر" مع منتخب بلغاريا للآمال.

وشارك لالماس مع المنتخب الجزائري في 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.

وخاض لالماس، تجربة لم تكن ناجحة في عالم التدريب، كما قرر الابتعاد عن الاضواء في الأعوام الاخيرة التي سبقت مرضه.