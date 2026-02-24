إنجاز إماراتي جديد لأكاديمية أبوظبي للضيافة "لي روش" في تحدي قادة المستقبل 2026

نجحت أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش في إبراز قدرات طلبتها ضمن النسخة الأخيرة من «تحدي قادة المستقبل»، بمشاركة أكثر من 100 طالب من مؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم، بينهم أربعة طلاب من الأكاديمية.

وركز المشاركون على مواجهة تحديات واقعية تتعلق بمستقبل قطاع الضيافة والسياحة، في تجربة جمعت بين الابتكار والعمل الجماعي متعدد التخصصات.

شهد التحدي محوراً رئيسياً يتمثل في دمج التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة الضيف وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بأهداف الاستدامة. وجاءت جلسات المجلس الاستشاري بمثابة منصة حوار متقدمة لتسليط الضوء على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وإعداد قيادات تمتلك مهارات مستقبلية لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل.

شارك الطالب منصور الحوسني وفريقه من الأكاديمية ضمن فرق دولية، وحققوا المركز الثالث عن مشروعهم «منصة NSX»، الذي يوظف علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي لفهم الإشارات العاطفية للضيوف وتحليلها، ما يمكّن موظفي الضيافة من تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وعمقاً، والانتقال من الخدمة التقليدية إلى خدمة قائمة على فهم أعمق لسلوك واحتياجات الضيف.

وعبّر البروفيسور سكوت ريتشاردسون، العميد الأكاديمي في الأكاديمية، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس جودة التجربة التعليمية التي توفرها الأكاديمية، والتي تركز على التفكير النقدي والعمل التعاوني والتمكن من التعامل مع تحديات قطاع سريع التطور، مع الحفاظ على قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة.

ويجسد هذا الإنجاز التزام الأكاديمية بإعداد قيادات تمتلك رؤية عالمية ومنظوراً ثقافياً راسخاً، قادرة على رفع مستوى تجربة الضيف والموظف، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين المعايير الأكاديمية السويسرية والخبرة العملية المباشرة. وتسهم الأكاديمية في دعم توجهات دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للضيافة المستدامة والابتكار السياحي، ضمن استراتيجية السياحة 2030، وتمكين الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمستقبل القطاع.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من القيادات والخبراء في القطاع، بينهم خالد العوّار من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإيدي طنوس من روتانا لإدارة الفنادق، وكولين أبركرومبي من فنادق نيوم، وتيم كوردون من راديسون للفنادق، وماهر عبدالكريم جلفار من مركز دبي التجاري العالمي، ومارك كيربي من منتجعات ون آند أونلي، وجودي نووكيدي من هيئة سياحة غوتنغ بجنوب أفريقيا، وجوناثان شيرد من أكور، وماري لويز إك من هيلتون، وهوبرِي أوميلز مؤسس منصة GameChangers وFuture Leaders Platform، ونونو فيليبي ريبيرو المدير التنفيذي للشؤون التجارية والاستثمارات.