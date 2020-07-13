بالفيديو: مهندسو "مسبار الأمل" فخورين بأنهم جزء من أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف المريخ

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكد فريق مسبار الأمل في مركز الإطلاق باليابان، وفي مركز العمليات بمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، أنهم يعيشون حالة ترقب للحظة الإطلاق، قائلين: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مهمة إطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ، وتسيطر علينا جميعاً مشاعر الفرحة بهذا الإنجاز الكبير، وهي فرحة ممزوجة بالتريث، ومراجعة كل جزئية صغيرة أو كبيرة، أكثر من مرة، للتأكد من أن العمل المخطط له يسير كما يجب، وبالتأكيد لحظة الإطلاق مهمة ونحن مستعدون لها".