شاهد طائرة "ناسا" الكهربائية "إكس- 57"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تطوير طائرة كهربائية "إكس- 57ط والتي ستكون أقل استهلاكاً للطاقة وتطير بسرعة أعلى من سرعة الطائرات التقليدية.



وخصصت "ناسا" برنامجاً لتطوير الطائرة "إكس- 57"، وأطلقت عليه اسم سيبتور ، وهو اختصار لعبارة 'الأبحاث المتعلقة بعمليات تقنية الدفع الكهربائي المتقارب القابل للقياس.

وستتسع الطائرة "إكس- 57ط لطيار واحد، إلا أن "ناسا" تخطط أيضاً لتطوير 5 طائرات كهربائية أخرى أكبر حجماً وقادرة على حمل المزيد من الركاب، فضلاً عن الشحنات، وستحتوي على 14 محركاً لتزويد المراوح الدافعة بالطاقة.