«محاكم دبي» و«إسـلامية دبي» و«الإمارات اليوم» تكرِّم داعمي مبادرة «ياك العون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرمت محاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، داعمي مبادرة «ياك العون»، من المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والأفراد.

وحققت مبادرة «ياك العون» هدفها الإنساني في غضون أسبوعين من انطلاقها، بسداد ديون 107 مواطنين من السجناء والملاحقين قضائياً، بفضل تبرع 12 مؤسسة حكومية وخاصة وخيرية، و18 متبرعاً من أفراد المجتمع.

وأسهمت المبادرة في توفير مبلغ 21 مليوناً و416 ألفاً و610 دراهم، ونجحت لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، في التواصل مع الدائنين، وتخفيض ديون بعض المشمولين بالمبادرة.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت في شهر رمضان الماضي، مبادرة إنسانية باسم «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً من المواطنين في إمارة دبي والملاحقين قضائياً، وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة ضمن مبادرات الصحيفة في «عام التسامح».