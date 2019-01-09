بالفيديو.. حيوان ضخم ينتهز البرد ويتجول داخل أحد مشافي آلاسكا الأميركية

المصدر: متابعات موقع "الإمارات اليوم"

بزيارة غير متوقعة، قام حيوان الموظ، وهو نوع من أنواع الأيائل، بالتجول في إحدى مستشفيات ولاية آلاسكا الأميركية، حيث دخل من أحد أبواب المشفى، الذي كان عالقا بسبب البرد ما جعله يبقى مفتوحا، وبدأ بأكل النباتات الموجودة في مدخل المستشفى ثم خرج من الباب نفسه بعد أن بقي لفترة ليست بقصير.

ولم يتعرض أحد في المستشفى لأذى، حيث أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار نتيجة ذلك.

ويشار إلى أن الموظ هو أحد أنواع الأيائل، وهو حيوان ثديي من عائلة فقاريات العنق ورتبة شفعيات الأصابع، ويوجد في الأجزاء الشمالية لأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ويألف العيش في الغابات والمستنقعات والأجمات.

وفيما يلي مقطع فيديو زيارة حيوان الموظ إلى المشفى والذي نشرته قناة "إي بي سي نيوز" الأخبارية.