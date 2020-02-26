«لا مستحيلا».. تحية لصناع الأمل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

شهدت منصة الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، إطلاق "أغنية لا مستحيلا" الأكبر عربياً، والذي شارك فيه أكثر من 30 فناناً وفنانة من مختلف الدول العربية في عمل فني ضخم يحتفل بالأمل وأبطاله في العالم العربي، ويحتفي بقيم الطموح والإنجاز والإيجابية، ويكّرس أهداف المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء والمساهمات الإنسانية الملهمة على مستوى الوطن العربي. وتم إطلاق العمل الفني الأضخم عربياً خلال الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، الذي أسدل الستار عليه الأسبوع الماضي، ليحتفي بالأمل وصنّاعه ويبعث رسالة أمل وعطاء ومحبة من دولة الإمارات والوطن العربي إلى العالم، لتجدد الأمل وتلهم المجتمعات لتجاوز التحديات واستعادة مسارات التنمية والإبداع وتحفيز الشباب على أخذ زمام المبادرة وصناعة مستقبل مشرق.