جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك لقطات من الكأس المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة تحوّلت إلى مهرجان نال إعجاب الجماهير. تصوير: إريك أرازاس ونجيب محمد جماهير الشارقة رمت الكثير من القصاصات على الطريقة اللاتينية في التشجيع. الإمارات اليوم الألعاب النارية تضيء سماء العين في النهائي. الإمارات اليوم الحكم النيوزيلندي الدولي ماثيو كونجر في حديث مع مسؤول الملعب يطلب فيه إزالة القصاصات. الإمارات اليوم موظفون يحاولون إزالة القصاصات الورقية التي غطت أرضية الملعب. الإمارات اليوم صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 22 أكتوبر 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App