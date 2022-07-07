جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صمويل إيتو، يزور نادي صحار العماني لتفقّد المنشآت التي ستحتضن معسكر منتخب بلاده استعداداً لكأس العالم. أ.ف.ب لاعب برشلونة الجديد، العاجي فرانك كيسييه، في صورة مع عائلته أثناء حفل تقديمه رسمياً أمس الأربعاء، بعد انضمامه للنادي الكاتالوني. رويترز التونسية أنس جابر تلتقط صورة سيلفي مع المشجعين، بعد فوزها في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس على ماري بوزكوفا التشيكية. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 07 يوليو 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App